デニーズジャパンは、12月17日から、麺を選ぶことができ、トッピングも充実させたデニーズオリジナルの「麻辣湯麺（マーラータンメン）」を、全国のデニーズ店舗で販売を開始する。麻辣湯は近年、専門店や取り扱い店舗が増えており、特にデニーズがメインターゲットとする30〜40代女性の間で人気を集めている。こうした背景を受け、同社でも商品の開発・研究を重ね、今回販売に至った。ゆったりと過ごせるファミリーレストランなら