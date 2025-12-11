すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、12月16日午前9時から、「サーモン丼」を販売する。「サーモン丼」は、脂のりの良いノルウェー産アトランティックサーモンの切り身を、国産米100％のごはんに盛り付けた商品。厚めにスライスしたサーモンの濃厚な旨みと、とろけるような食感を楽しめる。脂がのったサーモンをごはんと一緒に頬張り、至福の味わいを口いっぱいに堪能してほしい考え。「サーモン丼」また、山盛りにしたシ