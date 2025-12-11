ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、12月13日から、ビジネスウェア専門店「はるやま」において、ワールドグループのフィールズインターナショナルが展開するキャリアブランド 「INDIVI（インディヴィ）」の2026年S／Sモデル「キャリーマンツイル2WAYストレッチ セットアップ」の販売を開始する。同商品は、「きちんと見えて、ラクに動ける“おしゃれ見えスーツ”」をコンセプトに開発した。しなやかに伸