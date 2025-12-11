青山商事は、グミのような弾力で異次元の柔らかさに通気性を加えた「ガムリーソールAIRシューズ」を、12月11日から全国の洋服の青山および、公式オンラインストアで発売する。「ガムリーソールAIRシューズ」ビジネスウエアの多様化が進む中、現代のビジネスシューズには、単なる「身だしなみ」としての役割だけでなく、歩行時の快適性や疲労軽減といった「パフォーマンスを最大化する機能」が求められている。昨年発売した「ガムリ