プロ野球・楽天は11日、2019年から楽天に在籍していたOBの2名が、アカデミーコーチに就任することを発表しました。今回就任が発表されたのは、ともに2019年から楽天でプレーしていた福井優也さんと佐藤智輝さん。福井さんは2010年ドラフト1位で広島に入団し、2019年に交換トレードで楽天に移籍し2022年シーズンまで在籍しました。その後、BC福島で選手・コーチを経験し、楽天復帰となりました。佐藤さんは2018年ドラフト5位で楽天