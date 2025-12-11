ドジャースのトミー・エドマン内野手（３０）がメッツの守護神エドウィン・ディアス投手（３１）の入団を大歓迎している。リーグ屈指の通算２５３セーブ右腕が３年総額６９００万ドル（約１０８億円）でドジャースと契約。不安のあったブルペン陣に強力な柱が誕生した。同じナ・リーグとして対戦してきたエドマンは米メディア「ドジャーブルー」などに「興奮したよ。もっとも手強い投手だった。もう対戦しなくてすむのは本当