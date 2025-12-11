明治を生きた男装の女医高橋瑞物語この記事の画像を見る長年「ジェンダーギャップ指数」（男女格差の現状を各国の統計から評価した数値）の低さが指摘され続けてきたこの国で、このほど女性首相が誕生した。特に政治分野のスコアの後退が近年指摘されていたのに、まさかの政界トップに女性がのぼりつめたのだ。これは間違いなく大事件で、少なくとも高市早苗首相は政界における「女性進出のパイオニア」といえるだろう。先人女性