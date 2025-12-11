DeNAは11日、オースティン・コックス投手の獲得を発表した。オースティン・コックスはメジャー通算37試合に登板して、0勝1敗、防御率6.16。ブレーブスでプレーした今季は13試合に登板して、防御率8.86だった。▼ コックスプロフィール守備位置：投手出 身：アメリカ合衆国生年月日：1997年 3月28日身長・体 重:193cm・106kg投 打:左投 左打経 歴:ファースト・プレスビテリアン・デイスクール-マーサー大学−ロイヤルズ傘下マイ