【モデルプレス＝2025/12/11】お笑いタレントの永野が12月9日、タレント・関根勤のYouTubeチャンネルに出演。若手俳優を平手打ちして炎上した過去を振り返った。【写真】警察出動の事態…永野が複数回ビンタした33歳人気俳優◆永野、炎上騒動に言及永野は、2018年まで放送されていた日本テレビ系情報番組「PON！」に生出演した際、俳優の松本大志を平手打ちしたことで話題を呼んでいた。同番組のお天気お兄さんを務めていた松本は