自衛隊機へのレーダー照射など、日本に向けた中国の示威行為が世論を刺激している。しかし実のところ、中国としても日本の動向に神経質にならざるを得ない理由がある。高市早苗首相の「存立危機事態」発言を待つまでもなく、日本の台湾有事への軍事的備えは着々と進んでいるからだ。そのひとつが、中国軍に対する多層的な「阻止網」の構築を目指して進むスタンドオフ防衛能力の整備だ。専門家によれば、近日導入される国産ミサイル