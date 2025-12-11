◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）２週前追い切り＝１２月１１日、栗東トレセン凱旋門賞５着のビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）は国分優（レースはプーシャン）が騎乗し、ＣＷコースで６ハロン８３秒５―１２秒２。フットワークも軽快に鋭く伸びた。「走りのバランスがまだ良くありませんが、１本やって良くなると思う」と坂口調教師も納得の表情を