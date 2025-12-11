元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が１１日、都内で行われた今年のＮｏ．１ラーメン決定「ＴａｋｕｍｅｎＲａｍｅｎＡｗａｒｄｓ２０２５」授賞式にラーメン系ＹｏｕＴｕｂｅｒのＳＵＳＵＲＵとともに出席した。プレゼンターを務める森は黒のドレスで登壇。髪をひとつにまとめた髪形について「今日はラーメンマンスタイルで来ました」とキン肉マンのキャラクターを引き合いにアピールし、「私は高校も新宿高校で