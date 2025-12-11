◇プロボクシングU−NEXTBOXING.4WBA＆WBO世界ライトフライ級王座統一戦WBA王者・高見亨介《12回戦》WBO王者レネ・サンティアゴ（2025年12月17日両国国技館）WBA世界ライトフライ級王者の高見亨介（23＝帝拳、10勝8KO）との王座統一戦に臨む、WBO世界同級王者レネ・サンティアゴ（33＝プエルトリコ、14勝9KO4敗）が11日、都内のジムで練習を公開。シャドーとサンドバッグ打ち、パンチングボールを叩き状態の良さを