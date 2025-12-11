茨城県・常陸大津の御船祭（文化庁提供）インドの首都ニューデリーで開催中の国連教育科学文化機関（ユネスコ）政府間委員会は11日、無形文化遺産となっている「山・鉾・屋台行事」に茨城、新潟、富山、滋賀4県の祭りを加えるなど、日本政府が申請した計6件を追加登録すると正式決定した。うち2件は福井県の和紙と、伝統的畳作り。政府間委員会は決議で、それぞれの担い手が保護・伝承に向け熱心に取り組んでいるほか、多くの