大相撲初場所（来年1月11日初日・両国国技館）での新入幕が確実な羽出山（はつやま、26＝玉ノ井部屋）が11日、東京都足立区の同部屋で稽古を行った。四股、てっぽうなどの基礎運動で汗を流した。ぶつかり稽古では幕下以下の力士に胸を出し、自らもぶつかった。「立ち合いの圧力、体を動かしてという感じ」。一丁押しでは強烈な押しを披露。すでに相撲を取る稽古は再開しているという。今年の初場所は新十両だった。東十両5枚