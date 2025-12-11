大分市佐賀関の大規模火災で、被災住民の仮住まいとなる市営住宅の準備が進んでいる。１０日、同市社会福祉協議会に登録しているボランティア１１人が家財道具を居室に運び入れた。入居は１２日から可能になる。同市坂ノ市の市営住宅。４階にある１部屋では、ボランティアたちが次々に電子レンジや冷蔵庫といった家電や布団などを搬入していった。この日は計８世帯分を運び、終了分も含めて３９戸全ての運搬が完了した。家電