キジトラ猫の兄弟「マオ」くんと「モモ」くんは、Xユーザー・ぽりぽりさん（@XQFlQWLhWkxA0s2）の大切な家族です。ふたりとの出会いは、長年暮らした愛犬との別れを経てしばらく経ったころ、ごく身近なところで訪れたといいます。【動画】リアル「ねこじゃらし」をあげたら… 興奮状態に！出会いの予兆ーー軒下で兄弟猫を保護愛犬が亡くなったのは昨年の春。飼い主さんは心の整理がつかないまま、悲しみに暮れる日々を送っていたと