私（ミオ、38歳）は夫（コウスケ、38歳）と小6の娘（ノア）との3人暮らし。夫婦ともに正社員です。私たち家族は私の親名義の戸建てに住んでおり、うちから車で1時間ほどのマンションに私の両親、車で30分ほどの賃貸に義母と義妹（サツキ）が同居しています。しかし義妹が結婚を機に家を出ることになり、義母は私たち夫婦に「寂しいから同居してほしい」と言い始めたのです。私は過去に義母と同居して揉めたので、絶対に同居したく