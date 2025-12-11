来季J1に昇格するV・ファーレン長崎は11日、FWエジガルジュニオ（34）が契約満了で退団すると発表した。ブラジル出身のエジガルジュニオはECバイーア（ブラジル）から横浜Mに期限付き移籍していた2020年10月、長崎に加入。同年末に完全移籍し、21年、22年、24年にそれぞれ2桁得点をマークした。今季は19試合で5ゴール。J1昇格争いの大一番となった10月4日のアウェー千葉戦で先制点を挙げるなど、要所で決めてチームの昇格に貢