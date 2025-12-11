西武の西川愛也外野手（26）が11日、埼玉県所沢市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、3500万円増の年俸5700万円（金額は推定）でサイン。広池浩司球団本部長は「（球団の）野手最高クラス」と語りあらためて高い評価を口にした。「ちょっと1カ月の離脱がもったいなかったが、出てるところでの打撃、走塁の評価もそうですし、やっぱり守備の評価もかなり大きい部分はある」とたたえた。8年目の今季は124試合に出て打率2割6分4厘