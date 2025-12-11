佐賀南署は11日、佐賀市の60代女性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、約2900万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、5月26日、被害者がSNSの投資に関する広告を通じて知り知り合った日本人女性を名乗る人物らから「当社では株式情報を分析、整理しています」「優良銘柄を紹介します」などと投資話を持ちかけられた。6月24日から9月30日までの間、14回にわたり、指定された口座に現