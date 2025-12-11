＜JLPGA新人戦 加賀電子カップ2日目◇11日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6525ヤード・パー72＞新人NO.1決定戦の第2ラウンドが終了。プロテストトップ合格の18歳・伊藤愛華がトータル9アンダーで首位の座をキープした。【写真】個性出てます伊藤愛華が選んだ今年の漢字は？2打差の2位に藤本愛菜、首位タイから出た18歳の田村萌来美がトータル6アンダー・3位と続いた。トータル4アンダー・4位タイには、伊藤と同じくプ