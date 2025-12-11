＜PGAツアーQスクール（最終予選）事前情報◇10日◇フロリダ州◇ダイズ・バレーC＝6850ヤード・パー70、ソーグラスCC＝7054ヤード・パー70＞来季のPGAツアー（米国男子ツアー）の出場権をかけた戦いが、現地時間11日（木）から4日間の日程で行われる。会場はフロリダ州のTPCソーグラス ダイズ・バレーC（DV）とソーグラスCC（CC）の2会場を使用する。【写真】来季の出場権獲得！ 歓喜の涙を流すシブコ日本勢は2次予選を通過し