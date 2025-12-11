第102回箱根駅伝で3連覇を目指す青学大が11日、都内の青山キャンパスで壮行会と会見を行った。直近2大会連続で花の2区を任されて好走しているマラソン日本学生記録保持者の黒田朝日（4年）は「自分にとっては最後の箱根駅伝。4年間やってきたことを全て出し切って、有終の美を飾って、みんなで総合優勝で終わりたい」とあいさつした。絶対エース兼主将として名門を率いており、11月のマーチ対抗戦では1万メートル27分37秒62