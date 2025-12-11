俳優の榮倉奈々（３７）が１１日、都内で、味の素ＡＧＦのポップアップイベント「カフェオレちゃんもインスタントん♪ＣＡＦÉｂｙＢｌｅｎｄｙ（Ｒ）」（１４日まで）のオープニングイベントに出席。ブラウンとホワイトの“カフェオレコーデ”で登場し、クリスマスの予定を明かした。夫で俳優の賀来賢人との間にもうけた２児のママである榮倉は「ウチは１１月から子供たちがクリスマスを楽しみにしていて、早々にツ