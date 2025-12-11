神奈川・綾瀬市の工場で火事があり、火は周辺の林にも燃え広がっていて、11日午後3時現在も消火活動が続いています。出火直後の上空からの映像では、工場とその周辺の林から黒煙が立ち上っています。正午ごろ、綾瀬市本蓼川で「工場が燃えている」と119番通報がありました。これまでに建物9棟が焼けたほか、火は現場周辺の林にも燃え広がっていて、消防車など15台以上が出動して消火活動が行われています。この火事によるけが人や