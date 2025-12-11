政府・与党は、企業の研究開発や設備投資を後押しする法人税の減税策を拡充・新設する方向で最終調整に入った。人工知能（ＡＩ）など重要技術への研究開発投資には、投資額の最大４０％を法人税額から差し引く。全業種を対象に設備投資額の７％を控除する「設備投資促進税制」も創設する。年内にまとめる税制改正大綱に盛り込む。研究開発投資に対する減税は、政府が「国家戦略技術」として指定する「ＡＩ・先端ロボット」「半