気象台によると、桜島の南岳山頂火口で11日午後1時42分に噴火があり、噴煙が火口から1200mの高さまで上がりました。中量の噴煙が東に流れています。 噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯を確認 １１日２１時から２４時までは火口から南東方向に降灰が予想されます。 １１日１５時か