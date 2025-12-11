ドル買い優勢、ドル円は155円90銭台回復、ユーロドル1.1680台＝東京為替 ドル全般に買い戻しが優勢。昼前に155円50銭割れを付けたドル円は155円90銭台まで戻している。ユーロドルが朝の1.1700台から1.1680台を付けるなどドル全般に買いが入る展開。米債利回りの下げ止まりなどがきっかけ。 USDJPY 155.95EURUSD 1.1688