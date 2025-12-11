ネクスト定番クリスマス菓子「パネトーネ」が話題に！ クリスマス菓子といえば「シュトーレン」が有名ですが、そんなシュトーレンの次にくるお菓子として注目を集めているのが「パネトーネ」というイタリア菓子です。 パネトーネは生地を何度も発酵させ、ドライフルーツを入れるのが特徴。本来はパネトーネ種という貴重な酵母を使いますが、今回は手に入りやすいドライイーストを使ったレシピをご紹介します。 しっとりおいし