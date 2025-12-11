■これまでのあらすじ夫の心ない言葉に日々疲弊していた妻は、こっそり購入した宝くじが3億円当選していることを知り、このお金だけは夫に渡さないと心に決める。家庭では妻を否定する発言が続き、限界を感じながらも、息子に向き合う父親としての姿だけは立派で、夫を嫌いになりきれない自分に戸惑っていた。さらに夫は家計にも厳しく、レシートを細かく確認しては食費や化粧水の金額まで口を出す。息子の習いごとの値上げを伝え