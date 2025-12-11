お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が10日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。俳優の道をすっぱり諦めたキッカケを明かした。番組には25歳の独立リーグに所属する野球選手から「NPBに入る夢を追い続けるべきか否か」と相談があり、2人にアドバイスを求めた。吉田は「俺、今幸せと言っていいと思うねんな。だけど、最初はドラマも出てて、年10億とか稼いでて、なんやったらヒット