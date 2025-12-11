1970年代初頭、日本の進むべき国土の姿を大きく描き直そうとした構想があります。田中角栄の「日本列島改造論」。田中角栄元首相は日本をどのように改造したいと考えていたのでしょうか。※一部敬称略（アーカイブマネジメント部 疋田 智）【写真を見る】毎晩、法案と戦略を練っていたという角栄氏の寝床（再現）高度成長の最末期に高度経済成長のただ中で、東京など大都市には人口が集中し、住宅難、交通渋滞、大気汚染といった深