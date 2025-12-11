クマ被害を受けて公開が延期されていた映画『ヒグマ!!』の公開日が2026年1月23日になることが、8日に発表されました。映画の製作委員会や主演の鈴木福さん（21）が思いを明かしました。映画は、鈴木さん演じる闇バイトを始めた主人公が、その最中にヒグマに襲われる物語。作中ではクマによる襲撃・食害の描写も含まれるということです。映画の製作委員会は10月24日に、クマ被害が続く状況を受け「関係者と綿密に協議を重ねた結果、