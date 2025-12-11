県内では、男鹿市・上小阿仁村・八峰町の一部地域の約400軒が停電しています。東北電力ネットワークによりますと、午前11時36分ごろから、男鹿市脇本脇本の一部地域で約100軒で停電しています。現在復旧作業が行われていて、午後5時ごろの復旧を見込んでいます。停電の原因はわかっていません。上小阿仁村では、午後2時2分ごろから、沖田面の約10軒、南沢の10軒未満で停電しています。停電の原因や復旧の見通しについてはわ