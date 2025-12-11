ニューヨーク・ニックスは、12月10日（現地時間9日、日付は以下同）に敵地スコシアバンク・アリーナでトロント・ラプターズを117－101で下し、連勝を4へ伸ばした。 ニックスはジョシュ・ハートを先発起用した直近9戦で8勝1敗と絶好調。イースタン・カンファレンス2位の17勝7敗とし、首位デトロイト・ピストンズ（19勝5敗）とのゲーム差を2.0へ縮めている。 ラプタ&#1