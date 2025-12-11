ＪＲ西日本が軟調推移。ＳＢＩ証券が１０日、ＪＲ西日本の投資判断を「買い」から「中立」に引き下げるとともに、目標株価を４１５０円から２９００円に減額修正した。鉄道関連のモビリティ事業では投資拡大期へと突入すると予想。不動産事業では大阪プロジェクトに関してオフィス併設型となっており、収益貢献が若干遅れている印象があるとの見方を示すとともに、来期は大阪・関西万博効果がはく落することなどを踏まえて投資判