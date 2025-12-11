岡山市は1歳の男の子と30代の男性がはしかに感染したことをきょう（11日）発表しました。 【写真を見る】【速報】岡山市で1歳の男の子と30代の男性がはしかに感染いずれも症状は軽快 岡山市によりますと、今月1日、1歳の男の子が発熱し発疹が表れたということです。その後、市内の医療機関を受診し入院した際に、医療機関が麻しん（はしか）の疑いで保健所に届け出を行いました。接触者を調査するなかで、男の子が発症する以前