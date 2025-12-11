ロサンゼルス・レイカーズ vs サンアントニオ・スパーズ日付：2025年12月11日（木）開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 119 - 132 サンアントニオ・スパーズ NBAのロサンゼルス・レイカーズ対サンアントニオ・スパーズがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。 第1クォーターはサン