ナイトは耳の遠い姫ばあちゃんのサポートをしています▶▶この作品を最初から読む東京・練馬区の大きな庭つき一軒家で暮らすのは、姫ばあちゃんとゴールデンレトリーバーのナイト。甘えん坊で、とにかく姫ばあちゃんのことが大好きなナイトは、耳が遠い姫ばあちゃんを守るべく、日々使命感を持ってそばに寄り添っています。そんな1人と1匹をあたたかく見守るのは、近所の人々。元気なおまわりさんの武士（たけし）、高校