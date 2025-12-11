V・ファーレン長崎は12月11日、エジガル・ジュニオの契約満了に伴い、来季の契約を更新しないことを発表した。2020年のシーズン途中に、日本でのキャリアをスタートさせた横浜F・マリノスからレンタルで長崎に加入。２年目から完全移籍に切り替わり、重要な得点源として活躍。チームが８年ぶりのJ１復帰を果たした今季は19試合に出場し５得点を記録した。長崎での日々にピリオドを打った34歳のブラジル人FWは、クラブの公式