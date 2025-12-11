SixTONES¤¬12·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø2025 FNS²ÎÍØº×¡ÙÂè2Ìë¤Ë½Ð±é¡£¥á¥Ã¥»ー¥¸Æ°²è¤¬ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡ÛSixTONES¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¶â¶ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥®¥é¥®¥é°áÁõ¤Î½ÐÈÖÁ°¥·¥ç¥Ã¥È①② ¢£KinKi Kids¡¦Íò¡¦KAT-TUN¡¦Kis-My-Ft2¡¦SMAP¤ÎÌ¾¶Ê¤òÈäÏª ¤³¤ÎÆüSixTONES¤Ï¡ÖÍèÇ¯È¯Çä¤Î¥Ù¥¹¥ÈAL¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ë¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¥°¥ëー¥×¤Î³Ú¶Ê¡×¤ò5¶Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£¤¦