読売新聞によると、青森県東方沖を震源とする8日の地震をめぐり、SNSでは「（政府や中国が人為的に発生させた）人工地震だ」などのデマや、「（人間によって駆除された）熊のたたりがついに起きた」といった投稿が拡散した。これを受け、気象庁の担当者は、デマなどには惑わされず、冷静に対応するよう呼び掛けた。木原官房長官も9日の記者会見で、「災害に関する情報は政府や自治体、報道機関の情報で確認してほしい」と話した。