歌手の美川憲一（79）が11日、自身のインスタグラムを更新。10日に行われた記者会見の舞台裏を公開した。「ど〜も〜美川よ〜記者会見前に撮られたわよ〜」とつづり、記者会見前の様子を公開した。スタッフから緊張しているか聞かれた美川は「あんまりしてない」と回答。「緊張ね〜もうやるっきゃないからしょうがないじゃないの」と続けた。その度胸を称えられ、「そりゃそうよ〜誰だと思ってるの」と笑った。ハッシュタグ