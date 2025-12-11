タレントの王林（27）が11日、自身のインスタグラムを更新。髪型を変えたことを明かし、紫色のワンピース姿とともに公開した。【写真】「本気出してきたな」新しい髪型を公開した王林王林は「そういえばお仕事で長らくのおれんじボブから黒髪になっておりました」と投稿。2枚アップされた写真では、黒髪で二の腕をあらわにして色っぽい視線を向けるショットと、くびれが強調された紫色のワンピース姿の写真を上げた。この投