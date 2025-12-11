俳優の志尊淳さん（30）と新木優子さん（31）がMCを務める、日本テレビ系音楽の祭典『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード 2025〜』（29日午後5時30分から放送）のキービジュアルと第一弾出演アーティストが発表され、MC2人が“今年イチバン聴いた歌”を明かしました。志尊さんは「どうして僕なんだろうというのが率直な感想だったのですが、音楽に常に救われている人間として、お話をいただけたなら尽力したい