第102回箱根駅伝で3連覇を目指す青学大が11日、都内の青山キャンパスで壮行会と会見を行った。壮行会では各選手が希望区間を明かし、最難関の山上り「5区」と答えたのが塩出翔太（4年）、鳥井健太（3年）小河原陽琉（2年）上野山拳太朗（1年）の4人。山下りの「6区」は佐藤有一（4年）、遠藤大成（2年）の2人が出走をアピールした。前回大会まで5区・若林宏樹、6区・野村昭夢と山区間にエースを配置しており、青学大の強さの