スパーズ戦でルーズボールを競り合うレーカーズの八村塁（右）＝10日、ロサンゼルス（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAのシーズン中のトーナメント戦「NBAカップ」は10日、ロサンゼルスなどで準々決勝2試合が行われ、レーカーズの八村塁はスパーズ戦に先発して30分50秒プレーし、8得点、1リバウンドだった。チームは119―132で準決勝進出を逃した。今季の成績は17勝7敗となった。サンダーはサンズに13