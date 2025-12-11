2026年1月13日にスタートする志田未来主演のドラマ『未来のムスコ』（TBS系）の公式Instagramに公開されたツーショットに、ファンから歓声があがっている。12月9日に更新された投稿には《素敵なふたり #夏帆 #志田未来今回最終回を迎えた『#あんたが』からバトンを受け継ぎ、1月13日（火）からは『#未来のムスコ』がスタート放送をお楽しみに！》とつづられていた。社会現象になるほど大ヒットしたドラマ『じゃあ、あん