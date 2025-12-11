柿谷曜一朗が結婚記念日を報告元サッカー日本代表でJ1セレッソ大阪などで活躍した柿谷曜一朗氏が、タレントである妻・丸高愛実との結婚記念日を報告した。記念のスイーツを手にした2ショット画像を公開。ファンからは「素敵なご夫婦」「一生憧れです」と話題を集めている。柿谷氏は白いTシャツに黒のジャケットを羽織ったシックな装い。隣には、白い水玉模様の黒いシャツを着た丸高が座っている。2人が持つスイーツが載ったプ